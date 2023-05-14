Матч «Гронинген» — «Аякс» был остановлен из-за беспорядков: фанаты закидали поле дымовыми шашками

Матч 32-го тура чемпионата Нидерландов между «Гронингеном» и «Аяксом» был прерван из-за беспорядков болельщиков, сообщает Nos.nl.

Игра, которая проходит на стадионе «Эуроборг» в Гронингене, была остановлена на 9-й минуте при счете 0:0.

Первый раз матч прервали на шестой минуте. На поле с трибуны «Гронингена» были брошены дымовые шашки. Вскоре после этого на поле выбежал болельщик с транспарантом, оскорбительно требуя от руководства клуба уйти. После небольшого перерыва игроки вернулись на поле, после чего болельщики «Гронингена» снова стали бросать дымовые шашки.

«Аякс» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 63 очка. «Гронинген» располагается на 17-й строчке — 18 очков.