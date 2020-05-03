«Фенербахче» хочет пригласить Сергея Реброва на пост главного тренера

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров попал в сферу интересов «Фенербахче», сообщает портал Fotospor.

«Канарейки» находятся в поисках нового главного тренера после увольнения Эрсуна Янала и могут пригласить украинца. Президент турецкого клуба Али Коч поручил агентам собрать подробную информацию о 45-летнем специалисте и его методах работы.

Ранее Ребров выступал в составе Фенербахче в 2002-04 годах, проведя за желто-синих 38 матчей и забив 4 гола.

В «Ференцвароше» Ребров работает с августа 2018 года и завоевал с клубом один чемпионский титул. Действующий контракт тренера с «зелеными» рассчитан до июня 2022 года.