"Фенербахче" без Нойштедтера обыграл "Акхисар" и сохранил место в турецкой суперлиге

"Фенербахче" обыграл "Акхисар" в матче 32-го тура чемпионата Турции - 2:1. В составе стамбульцев 90 минут отыграл бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел, экс-капитан московского "Динамо" Матье Вальбуэна был заменен на 88-й минуте.

Российский защитник Роман Нойштедтер снова остался в запасе. В начале года он потерял место в основе и с 12 февраля провел только один матч.

Победа сохранила "Фенербахче" место в элитном дивизионе.

В другой встрече "Галатасарай" вырвал победу у "Ризеспора" - 3:2. Мбайе Диане оформил дубль на 91-й и 96-й минуте. "Галатасарай" вышел на первое место в таблице турецкой суперлиги, на 3 очка опередив "Истанбул Башакшехир", цвета которого защищает игрок сборной России Федор Кудряшов.

Еще в одной игре "Гезтепе" и "Сивасспор" сыграли вничью - 3:3 В составе гостей полную встречу провел бывший футболист "Локомотива" Дельвин Ндинга.

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32-й тур

"Фенербахче" - "Акхисар" - 2:1 (2:1)

Голы: Сольдадо, 28 (1:0). Дирар, 30 (2:0). Барбоза, 45+2 (2:1).

Незабитый пенальти: Сольдадо (Ф), 42.

"Гезтепе" - "Сивасспор" - 3:3 (1:2)

Голы: Килинч, 8 (0:1). Кадах, 10 (1:1). Эмир, 33 - в свои ворота (1:2). Джером, 54 (2:2). Демир, 80 (2:3). Нгандо, 82 (3:3).

Удаление: Уоллас (Р), 79.

"Ризеспор" - "Галатасарай" - 2:3 (1:1)

Голы: Фегули, 9 (0:1). Мурики, 45 (1:1). Умар, 76 (2:1). Диане, 90+1 (2:2). Диане, 90+6 (2:3).

Незабитый пенальти: Диане (Г), 38.

Удаление: Самудио (Р), 73.