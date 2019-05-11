"Фенербахче" без Нойштедтера обыграл "Акхисар" и сохранил место в турецкой суперлиге

"Фенербахче" обыграл "Акхисар" в матче 32-го тура чемпионата Турции - 2:1. В составе стамбульцев 90 минут отыграл бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел, экс-капитан московского "Динамо" Матье Вальбуэна был заменен на 88-й минуте.
Российский защитник Роман Нойштедтер снова остался в запасе. В начале года он потерял место в основе и с 12 февраля провел только один матч.
Победа сохранила "Фенербахче" место в элитном дивизионе.
В другой встрече "Галатасарай" вырвал победу у "Ризеспора" - 3:2. Мбайе Диане оформил дубль на 91-й и 96-й минуте. "Галатасарай" вышел на первое место в таблице турецкой суперлиги, на 3 очка опередив "Истанбул Башакшехир", цвета которого защищает игрок сборной России Федор Кудряшов.
Еще в одной игре "Гезтепе" и "Сивасспор" сыграли вничью - 3:3 В составе гостей полную встречу провел бывший футболист "Локомотива" Дельвин Ндинга.
Чемпионат Турции
Суперлига
32-й тур
"Фенербахче" - "Акхисар" - 2:1 (2:1)
Голы: Сольдадо, 28 (1:0). Дирар, 30 (2:0). Барбоза, 45+2 (2:1).
Незабитый пенальти: Сольдадо (Ф), 42.
"Гезтепе" - "Сивасспор" - 3:3 (1:2)
Голы: Килинч, 8 (0:1). Кадах, 10 (1:1). Эмир, 33 - в свои ворота (1:2). Джером, 54 (2:2). Демир, 80 (2:3). Нгандо, 82 (3:3).
Удаление: Уоллас (Р), 79.
"Ризеспор" - "Галатасарай" - 2:3 (1:1)
Голы: Фегули, 9 (0:1). Мурики, 45 (1:1). Умар, 76 (2:1). Диане, 90+1 (2:2). Диане, 90+6 (2:3).
Незабитый пенальти: Диане (Г), 38.
Удаление: Самудио (Р), 73.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/turkey/super/2018-2019/