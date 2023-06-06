Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 23:31

Фабрицио Романо: Канте близок к переходу в «Аль-Иттихад»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте перейдет в «Аль-Иттихад», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в настоящее время стороны обсуждают последние детали, после чего предложение будет принято. Клуб будет платить 32-летнему игроку 100 миллионов евро в год, контракт до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне Канте провел 9 матчей за «Челси» во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Ранее нападающий Карим Бензема стал игроком «Аль-Иттихада».

Источник: Фабрицио Романо
Н`Голо Канте
ФК Аль-Иттихад
ФК Челси
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бензема — о подписании контракта с «Аль-Иттихадом»: «Пришло время для нового вызова»
Новости
RSS RSS
Все новости