Фабрицио Романо: Канте близок к переходу в «Аль-Иттихад»
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте перейдет в «Аль-Иттихад», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, в настоящее время стороны обсуждают последние детали, после чего предложение будет принято. Клуб будет платить 32-летнему игроку 100 миллионов евро в год, контракт до лета 2025 года.
В прошедшем сезоне Канте провел 9 матчей за «Челси» во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы. Контракт рассчитан до лета 2023 года.
Ранее нападающий Карим Бензема стал игроком «Аль-Иттихада».
Источник: Фабрицио Романо
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