Фабрицио Романо: Канте близок к переходу в «Аль-Иттихад»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте перейдет в «Аль-Иттихад», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в настоящее время стороны обсуждают последние детали, после чего предложение будет принято. Клуб будет платить 32-летнему игроку 100 миллионов евро в год, контракт до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне Канте провел 9 матчей за «Челси» во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы. Контракт рассчитан до лета 2023 года.