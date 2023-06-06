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Сегодня, 21:11

Бензема стал игроком «Аль-Иттихада»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Карим Бензема (в центре).
Фото ФК «Аль-Иттихад»

Нападающий Карим Бензема стал игроком «Аль-Иттихада», сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии 6 июня.

Контракт с 35-летним французским футболистом рассчитан до 2026 года.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, форвард будет получать 200 миллионов евро в год, включая коммерческие сделки.

Последним клубом Бензема был «Реал», за который он выступал с 2009 года. В сезоне-2022/23 нападающий провел 43 матча, забил 31 гол и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

Бензема является обладателем награды «Золотой мяч»-2022.

Карим Бензема
Футбол
ФК Аль-Иттихад
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