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Сегодня, 12:36

Егор Пруцев получил предложение выступать за сборную Сербии U-21, россиянин ответил отказом

Алина Савинова
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На российского полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева выходили с предложением выступать за сборную Сербии U-21, но игрок ответил отказом, сообщает Sport24.

В мае 20-летний футболист получил гражданство Сербии.

Пруцев играет за «Црвену Звезду» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 11 матчей в составе сербской команды и отметился 1 голом. Контракт россиянина с «Црвеной Звездой» рассчитан до июня 2026 года.

В России Пруцев выступал за «Сочи», «Нефтехимик» и «Текстильщик». Также на его счету 2 игры в составе молодежной сборной страны.

Источник: https://sport24.ru/football/news-565801-yegor-prutsev-poluchil-predlozheniye-igrat-za-sbornuyu-serbii-u-21-rossiyanin-otvetil-otkazom
Футбол
ФК Црвена Звезда
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