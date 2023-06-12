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Сегодня, 00:28

Египетский «Аль-Ахли» стал победителем африканской Лиги чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
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Игроки «Аль-Ахли» стали победителями Лиги чемпионов.
Фото ФК «Аль-Ахли»

Египетский «Аль-Ахли» в ответном матче финала африканской Лиги чемпионов сыграл вничью с марокканским «Видадом» со счетом 1:1.

По сумме двух встреч египетский клуб одержал победу со счетом 3:2 и стал обладателем Лиги чемпионов в 11-й раз. При этом «Видад» был действующим победителем турнира.

«Аль-Ахли» является рекордсменом по победам в Лиге чемпионов. На данный момент команда с 62 очками занимает второе место в чемпионате Египта, имея 6 игр в запасе. У лидера таблицы «Пирамидс» 64 очка.

ФК Аль-Ахли (Каир)
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