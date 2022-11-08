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Сегодня, 17:25

Дмитрий Черышев: «Не могу сказать, заиграет ли Денис в тот футбол, который ставит Ваноли»

Алина Савинова
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Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев отреагировал на назначение Паоло Ваноли главным тренером «Венеции», за которую выступает его сын, Денис Черышев.

«Не могу сказать, заиграет ли Денис в тот футбол, который ставит Ваноли. Паоло всю жизнь работал помощником, только полгода был главным тренером в «Спартаке», — приводит «РБ Спорт» слова Черышева.

Также он поделился мнением о работе Ваноли в московском клубе.

«В «Спартаке» он впервые был главным тренером. К тому же он приехал в Россию и не знал чемпионат. Большой плюс в том, что Паоло знает Серию В. Ваноли приложит максимум усилий, чтобы достичь успехов с «Венецией». Терять ему нечего. Жду только позитивных изменений в игре команды. Если «Спартак» с Ваноли выиграл кубок, значит, были положительные моменты, связанные с работой тренера», — добавил специалист.

7 ноября стало известно, что Ваноли возглавил «Венецию». Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

На данный момент «Венеция» с 9 очками занимает 19-е место в Серии В.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-chery-shev-vanoli-nechego-teryat-v-venetsii-no-ya-ne-znayu-zaigraet-li-denis-v-ego-futbol/
Футбол
ФК Венеция
Дмитрий Черышев
Паоло Ваноли
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