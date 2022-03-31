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Директор «Динамо» Батуми заявил, что Кварацхелия подписал двухлетний контракт с клубом

Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор батумского «Динамо» Ладо Двалишвили заявил, что полузащитник Хвича Кварацхелия подписал контракт с клубом и не вернется в Россию.

«Его агент — мой старый друг, он сказал, что мы можем подписать Хвичу, и мы сразу согласились. Мы подписали двухлетний контракт, и летом посмотрим, что интересного произойдет в будущем. Он решит, куда идти.

Он подписал соглашение со своим бывшим клубом о расторжении контракта, поэтому он присоединился к нам в качестве свободного агента и не вернется в казанский «Рубин», — приводит слова Двалишвили SerieANews.com.

Ранее «Рубин» заявил, что приостановил действие контракта.

В сезоне-2021/22 полузащитник провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Источник: https://www.serieanews.com/2022/03/31/kvaratskhelia-dinamo-batumi-rubin-kazan-napoli-calciomercato/
Хвича Кварацхелия
Футбол
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