Директор «Динамо» Батуми заявил, что Кварацхелия подписал двухлетний контракт с клубом

Спортивный директор батумского «Динамо» Ладо Двалишвили заявил, что полузащитник Хвича Кварацхелия подписал контракт с клубом и не вернется в Россию.

«Его агент — мой старый друг, он сказал, что мы можем подписать Хвичу, и мы сразу согласились. Мы подписали двухлетний контракт, и летом посмотрим, что интересного произойдет в будущем. Он решит, куда идти.

Он подписал соглашение со своим бывшим клубом о расторжении контракта, поэтому он присоединился к нам в качестве свободного агента и не вернется в казанский «Рубин», — приводит слова Двалишвили SerieANews.com.

Ранее «Рубин» заявил, что приостановил действие контракта.

В сезоне-2021/22 полузащитник провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач.