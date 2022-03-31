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Гигович подписал контракт с «Хельсинборгом»

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Полузащитник «Ростова» Армин Гигович подписал контракт с «Хельсинборгом», сообщает пресс-служба шведского клуба.

Соглашение действует до конца июня 2022 года. 19-летний Гигович перешел в «Ростов» в октябре 2022 года из «Хельсинборга», воспитанником которого является.

В нынешнем сезоне Армин Гигович провел 13 матчей в составе «Ростова» в РПЛ и отметился одной результативной передачей.

Ранее ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами из-за ситуации на Украине и подписать новые соглашения с зарубежными командами до 30 июня.

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Источник: http://www.hif.se/armin-gigovic-atervander-till-hif/
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