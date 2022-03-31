Гигович подписал контракт с «Хельсинборгом»

Полузащитник «Ростова» Армин Гигович подписал контракт с «Хельсинборгом», сообщает пресс-служба шведского клуба.

Соглашение действует до конца июня 2022 года. 19-летний Гигович перешел в «Ростов» в октябре 2022 года из «Хельсинборга», воспитанником которого является.

В нынешнем сезоне Армин Гигович провел 13 матчей в составе «Ростова» в РПЛ и отметился одной результативной передачей.

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