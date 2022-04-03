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Начало второго тайма матча «Рейнджерс» — «Селтик» отложили из-за разбитой стеклянной бутылки на поле

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Начало второго тайма матча 32-го тура чемпионата Шотландии «Рейнджерс» — «Селтик» было отложено из-за разбитой стеклянной бутылки, оказавшейся в штрафной вратаря «кельтов» Джо Харта.

Для возобновления игры потребовалось время, чтобы убрать стекло с газона.

После первого тайма «Селтик» обыгрывает «Рейнджерс» со счетом 2:1.

«Рейнджерс» — «Селтик» — «Дерби Старой Фирмы», историческое противостояние двух шотландских клубов, которые располагаются в городе Глазго.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Сочи
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П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

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15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

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25%

1.75

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18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
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Матч завершен

П2

21%

2.10

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