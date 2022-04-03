Начало второго тайма матча «Рейнджерс» — «Селтик» отложили из-за разбитой стеклянной бутылки на поле

Начало второго тайма матча 32-го тура чемпионата Шотландии «Рейнджерс» — «Селтик» было отложено из-за разбитой стеклянной бутылки, оказавшейся в штрафной вратаря «кельтов» Джо Харта.

Для возобновления игры потребовалось время, чтобы убрать стекло с газона.

The start to the second-half at Ibrox was delayed due to a glass bottle being thrown onto the pitch ? pic.twitter.com/cffhNf6p1u — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) April 3, 2022

После первого тайма «Селтик» обыгрывает «Рейнджерс» со счетом 2:1.

«Рейнджерс» — «Селтик» — «Дерби Старой Фирмы», историческое противостояние двух шотландских клубов, которые располагаются в городе Глазго.