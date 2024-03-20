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20 марта, 08:08

Радич: «Спартак» Кержакова играл средне. Руководство рассчитывало на более быстрый прогресс»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич предположил, почему российского тренера Александра Кержакова уволили из сербского «Спартака».

«Я смотрел несколько игр. «Спартак» играл средне. Руководство, видимо, рассчитывало, что прогресс будет более быстрым. Но получилось так, как получилось. «Спартак» не пошел вверх, а руководство этого не ожидало. Закрыт ли для него после этого сербский тренерский? Не думаю, что Сербия для него закрыта. Варианты могут возникнуть. Ему дали шанс. Могут дать еще. У него много футбольного опыта, сильный характер. Мне сложно прогнозировать его тренерское будущее. Всякое бывает», — приводит «РБ Спорт» слова Радича.

Кержаков был уволен из «Спартака» из Суботицы в ноябре прошлого года. До этого он работал в «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи», а также тренировал сборную России U-17.

Источник: РБ Спорт
Александр Кержаков
Деян Радич
Футбол
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