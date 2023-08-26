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Сегодня, 07:49

Ди Мария рассказал, почему принял решение отклонить предложения из Саудовской Аравии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Бенфики» Анхель Ди Мария рассказал, почему принял решение отклонить предложения из Саудовской Аравии.

«Я получил много звонков из Саудовской Аравии. Мне предлагали невероятные суммы, но я выбирал сердцем, поэтому решил вернуться в «Бенфику». Я благодарен клубу и нашим болельщикам, потому что это что-то невероятное — встречать новых игроков таким образом. Получить такой прием было очень приятно. Я покинул клуб через парадные двери и вернулся так же. Ко мне относятся очень хорошо», — приводит слова Ди Марии Daily Mail.

В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец провел за «Бенфику» три матча и забил два мяча.

Анхель Ди Мария
Футбол
ФК Бенфика
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