"Чикаго Файр" проиграл "Цинциннати", Гайтан дважды не реализовал пенальти

"Чикаго Файр" на своем поле проиграл "Цинциннати" в матче регулярного чемпионата MLS (1:2). Игра прерывалась на несколько минут из-за сильного ливня.

Полузащитник хозяев Николас Гайтан в первом тайме дважды не реализовал пенальти.

MLS

Регулярный чемпионат

"Чикаго Файр" – "Цинциннати" – 1:2 (1:1)

Голы: Крус, 1 (0:1). Гаитан, 45+4 (1:1). Ади, 83 (1:2).

Нереализованные пенальти: Гайтан (Ч), 25. Гайтан (Ч), 45+4.