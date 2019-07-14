"Чикаго Файр" проиграл "Цинциннати", Гайтан дважды не реализовал пенальти

"Чикаго Файр" на своем поле проиграл "Цинциннати" в матче регулярного чемпионата MLS (1:2). Игра прерывалась на несколько минут из-за сильного ливня.
Полузащитник хозяев Николас Гайтан в первом тайме дважды не реализовал пенальти.
MLS
Регулярный чемпионат
"Чикаго Файр" – "Цинциннати" – 1:2 (1:1)
Голы: Крус, 1 (0:1). Гаитан, 45+4 (1:1). Ади, 83 (1:2).
Нереализованные пенальти: Гайтан (Ч), 25. Гайтан (Ч), 45+4.
25’ Nico Gaitan misses PK, goes off post. Rain delay just announced over. Players returning to field. Let’s bring this game back.🔥🔥🔥#cf97 pic.twitter.com/NjL09rU2GM– Tyler #CF97 (@TylerChiFire) 14 июля 2019 г.
All square. @nicogaitan ends the half on a high note.#cf97 #CHIvCIN pic.twitter.com/1Pn2FkgqZI– Chicago Fire (@ChicagoFire) 14 июля 2019 г.
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