Чемпионат Турции будет расширен до 21 команды

Глава Турецкой футбольной федерации (TFF) Нихат Оздемир сообщил о том, что чемпионат Турции будет расширен с 18 команд до 21.

Принято решение, что ни одна команда не покинет суперлигу, — приводит слова Оздемира официальный сайт TFF. — В следующем сезоне в чемпионате будет участвовать 21 команда. Затем четыре команды вылетят, а с сезона-2021/22 в суперлиге будут играть 20 клубов.

По итогам сезона чемпионат Турции должны были покинуть «Ени Малатьяспор», «Кайсериспор» и «Анкарагюджю».