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Чемпионат штата Паулиста остановлен за два тура до конца группового турнира

18:52

Чемпионат бразильского штата Паулиста приостановлен из-за эпидемии коронавируса, сообщает официальный сайт «Сантоса». Данное решение было принято по итогам встречи президентов клубов-участников турнира.

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Большинству клубов осталось провести два матча до конца группового турнира (еще двум — три).

По данным на 16 марта всего коронавирусом заразились 167 тысяч человек, из них 76 тысяч выздоровели и 6440 умерли. ВОЗ официально объявила о пандемии, подавляющее большинство спортивных турниров было приостановлено или отменено, в некоторых странах введен карантин.

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