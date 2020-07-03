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Чемпионат Казахстана во второй раз приостановлен из-за коронавируса

3 июля 2020, 19:41
Чемпионат Казахстана. Фото Sports.kz.
Чемпионат Казахстана. Фото Sports.kz.
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Чемпионат Казахстана временно приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Такое решение приняла Профессиональная футбольная лига Казахстана.

«Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает о приостановлении чемпионата Казахстана по футболу, — говорится в сообщении на сайте лиги. — На основании решения Государственной Комиссии по противодействию распространения коронавирусной инфекции, с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане, с 5 июля 2020 года введены ограничительные меры на 14 дней.

В числе мер — запрет на проведение спортивных мероприятий. В зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели либо ужесточены. Таким образом, проведение матчей чемпионата Казахстана по футболу приостановлено на 14 дней с возможным продлением паузы при неблагоприятной эпидемиологической обстановке».

Ранее турнир уже приостанавливался 15 марта. Он был возобновлен 1 июля.

Дополнительная информация:

https://www.pflk.kz/rus/news/5714#league=2

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