Чемпионат Казахстана во второй раз приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Казахстана временно приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Такое решение приняла Профессиональная футбольная лига Казахстана.

«Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает о приостановлении чемпионата Казахстана по футболу, — говорится в сообщении на сайте лиги. — На основании решения Государственной Комиссии по противодействию распространения коронавирусной инфекции, с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане, с 5 июля 2020 года введены ограничительные меры на 14 дней.

В числе мер — запрет на проведение спортивных мероприятий. В зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели либо ужесточены. Таким образом, проведение матчей чемпионата Казахстана по футболу приостановлено на 14 дней с возможным продлением паузы при неблагоприятной эпидемиологической обстановке».

Ранее турнир уже приостанавливался 15 марта. Он был возобновлен 1 июля.