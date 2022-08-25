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Сегодня, 21:07

Бывший защитник «Барселоны» Касерес перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Алексей Еремин
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Защитник сборной Уругвая Мартин Касерес перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба американского клуба. Соглашение футболиста с командой рассчитано до конца сезона-2022, с опцией продления контракта на год.

«Мартин — очень опытный и разносторонний защитник, который добавит в нашу команду лидерские качества. У него есть чемпионский опыт. Мы с нетерпением ждем возможности быстро интегрировать его в нашу команду на заключительном этапе сезона», — приводит слова главного тренера «Лос-Анджелес Гэлакси» Грега Ванни пресс-служба американского клуба.

Ранее 35-летний Касерес выступал за «Барселону», «Ювентус», «Лацио», «Фиорентину», «Саутгемптон» и другие клубы. На клубном уровне он сыграл 366 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 15 голевых передач.

Источник: https://www.lagalaxy.com/news/la-galaxy-sign-uruguayan-national-team-defender-martin-caceres
Футбол
ФК Барселона
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
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