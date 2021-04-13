Бывший вратарь «МЮ» Кэрролл пропустил курьезный гол головой с дальней дистанции. Видео
09:01
В матче 30-го тура чемпионата Северной Ирландии между «Глентораном» и «Дангэнноном Свифтс» (2:0) случился курьезный гол.
Нападающий хозяев Рори Доннелли воспользовался неудачной игрой на выходе бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Роя Кэрролла и практически от центрального круга головой отправил мяч в сетку.
? @FIFAcom— Glentoran FC (@Glentoran) April 12, 2021
Can you award the Pusk?s Award mid season? Asking for a friend...#WeAreGlentoran #COYG ?? pic.twitter.com/ThtMdc6a8l
После 30-и туров «Гленторан» занимает третье место в турнирной таблице с 55 очками, имея матч в запасе. «Дангэнноном Свифтс» — последний (15 очков).
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