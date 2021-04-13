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Бывший вратарь «МЮ» Кэрролл пропустил курьезный гол головой с дальней дистанции. Видео

09:01
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В матче 30-го тура чемпионата Северной Ирландии между «Глентораном» и «Дангэнноном Свифтс» (2:0) случился курьезный гол.

Нападающий хозяев Рори Доннелли воспользовался неудачной игрой на выходе бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Роя Кэрролла и практически от центрального круга головой отправил мяч в сетку.

После 30-и туров «Гленторан» занимает третье место в турнирной таблице с 55 очками, имея матч в запасе. «Дангэнноном Свифтс» — последний (15 очков).

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