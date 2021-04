Бывший вратарь «МЮ» Кэрролл пропустил курьезный гол головой с дальней дистанции. Видео

В матче 30-го тура чемпионата Северной Ирландии между «Глентораном» и «Дангэнноном Свифтс» (2:0) случился курьезный гол.

Нападающий хозяев Рори Доннелли воспользовался неудачной игрой на выходе бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Роя Кэрролла и практически от центрального круга головой отправил мяч в сетку.

