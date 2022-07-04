Бывший тренер «Тоттенхэма» возглавил «Аль-Иттихад»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту возглавил «Аль-Иттихад». Он заключил контракт с клубом до 2024 года, сообщает сайт команды из Саудовской Аравии.

Напомним, что Нуну покинул пост главного тренера «шпор» 1 ноября 2021 года. Ему на смену пришел Антонио Конте.

Кроме Англии, Нуну работал «Риу Аве», «Порту» и «Валенсии». Будучи игроком, он выступал за разные клубы, в а 2005-06 годах защищал цвета «Динамо».