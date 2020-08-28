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Бывший полузащитник «Краснодара» Куэва продолжит карьеру в Турции

09:28
Кристиан Куэва. Фото Instagram.
Кристиан Куэва. Фото Instagram.
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Бывший полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва окончательно покинул «Сантос». Он продолжит карьеру в турецком клуба «Малатьяспор», который выкупил права на игрока, сообщает RPP News.

28-летний перуанец уже вылетел в Турцию. Там он пройдет медосбледование, после чего подпишет полноценный контракт.

Куэва провел 23 матча за «Краснодар», забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи. После этого он уехал играть в «Сантос», у которого позже футболиста арендовал «Малатьяспор».

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