Бывший полузащитник «Краснодара» Куэва продолжит карьеру в Турции

Бывший полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва окончательно покинул «Сантос». Он продолжит карьеру в турецком клуба «Малатьяспор», который выкупил права на игрока, сообщает RPP News.

28-летний перуанец уже вылетел в Турцию. Там он пройдет медосбледование, после чего подпишет полноценный контракт.

Куэва провел 23 матча за «Краснодар», забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи. После этого он уехал играть в «Сантос», у которого позже футболиста арендовал «Малатьяспор».