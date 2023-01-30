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Сегодня, 18:30

Бывший нападающий «Зенита» и ЦСКА Рондон подписал контракт с «Ривер Плейтом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Саломон Рондон (в центре).
Фото ФК «Ривер Плейт»

Бывший нападающий «Зенита», «Рубина» и ЦСКА Саломон Рондон подписал контракт с «Ривер Плейтом», сообщает сайт аргентинского клуба.

Нападающий подписал контракт с новой командой до конца декабря 2025 года.

33-летний игрок из Венесуэлы находился в статусе свободного агента. 16 декабря 2022 года он расторг контракт с «Эвертоном», за который выступал с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард принял участие в 8 матчах английской команды и не отличился результативными действиями.

В РПЛ Рондон сыграл 83 матча, в которых отметился 37 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Венесуэлец покинул российский чемпионат в 2021 году.

Саломон Рондон
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