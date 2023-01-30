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Сегодня, 17:23

«Аль-Хиляль» не отказался от подписания Месси. Клуб также хочет пригласить де Брейне и Салаха

«Аль-Хиляль» не отказался от подписания Месси и предложит ему зарплату более чем в 200 миллионов фунтов в год
Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

«Аль-Хиляль» не отказался от варианта с приглашением Лионеля Месси, сообщает Sky Sports.

По данным источника, в случае подписания контракта аргентинец станет самым высокооплачиваемым игроком мира, зарабатывая более 200 миллионов фунтов в год.

Помимо этого, руководство саудовского клуба намерено подписать полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне и форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Ранее сообщалось, что отец Месси ведет переговоры с «Аль-Хилялем» о переходе сына. Позже некоторые СМИ опровергли эту информацию.

35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.

Его действующий контракт с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года.

ФК Аль-Хиляль
Кевин де Брейне
Лионель Месси
Мохамед Салах
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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