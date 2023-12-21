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Сегодня, 12:18

Дьяков сравнил нынешних футболистов с поколением 2000-х годов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о соотношении сил современных футболистов с игравшими в начале 2000-х годов.

«Как по мне, футболисты, которые играли в 90-х и начала 2000-х сильнее нынешнего поколения. По крайней мере, это мое личное мнение. Естественно, в то время Роналду и Месси было бы сложнее. Но даже сейчас те «Золотые мячи», которые они взяли, не все получены заслуженно. Никто не спорит, что Лео и Криштиану — величайшие футболисты. Все помним, что Хави должен был получать, Снейдер. Были футболисты, которые год проводили сильнее этой пары», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

В период с 1990 по 1999 год премию «Золотой мяч» получили 10 разных футболистов. Награду выигрывали немец Лотар Маттеус, француз Жан-Пьер Папен, нидерландец Марко ван Бастен, итальянец Роберто Баджо, болгарин Христо Стоичков, либериец Джордж Веа, немец Маттиас Заммер, бразилец Роналдо, француз Зинедин Зидан и бразилец Ривалдо.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11398634-dyakov-sravnil-nyneshnih-futbolistov-s-pokoleniem-2000-h-godov.html
Виталий Дьяков
Зинедин Зидан
Лотар Маттеус
Марко ван Бастен
Маттиас Заммер
Роберто Баджо
Роналдо
Христо Стоичков
Футбол
Жан-Пьер Папен
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