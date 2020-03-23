Бывший игрок «Спартака» Зе Луиш подшутил над своей русской девушкой с палкой и стаканом

Бывший нападающий «Спартака», игрок «Порту» Зе Луиш опубликовал в своем Instagram новые сторис. 29-летний футболист из Кабо-Верде показал подписчикам, как подшутил над своей русской девушкой Алесей.

«Зая, что ты делаешь?» — спросила у футболиста Алеся на видео. Зе Луиш попросил девушку палкой держать стакан с водой у потолка.

Ранее похожим образом над своей подругой пошутил форвард «Атлетико» Маркос Льоренте.

Зе Луиш — тот ещё юморист. Футболист подшутил над своей русской девушкой pic.twitter.com/kRrtgb4goE — Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) March 23, 2020

В текущем сезоне Зе Луиш провел 27 матчей за «Порту», забил 10 голов и сделал две результативные передачи. Форвард перешел в португальский клуб из «Спартака» в июле 2019-го. Вместе с красно-белыми футболист становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).