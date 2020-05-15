«Брюгге» признан чемпионом Бельгии
22:38
«Брюгге» в Twitter сообщил, что команда официально стала чемпионом Бельгии.
Бельгийская профессиональная футбольная лига на генеральной ассамблеи подтвердила решение досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса.
В чемпионате Бельгии на момент приостановки было сыграно 29 туров. «Брюгге» с 70 очками был признан чемпионом страны, второе место занял «Гент», замкнул тройку «Шарлеруа».
Time to celebrate! ?— Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 15, 2020
Schrap alles in je agenda en maak zondag tijd voor de grootste virtuele kampioenenmatch/show! ? #VRBruges pic.twitter.com/v2ViYszysW
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...