«Бока Хуниорс» без Де Росси и Тевеса разгромил «Депортиво Кито»

«Бока Хуниорс» на выезде разгромил «Депортиво Кито» в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес (3:0). Звездные игроки аргентинской команды Даниэле Де Росси и Карлос Тевес участия во встрече не принимали, оставшись на скамейке запасных.

В другой встрече «Фламенго» на своем поле переиграл «Интернасионал» благодаря дублю экс-игрока «Вольфсбурга» Бруну Энрике.

Кубок Либертадорес

1/4 финала

Первые матчи

«ЛДУ Кито» (Эквадор) — «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 0:3 (0:1)

Голы: Абила, 11 (0:1). Рейносо, 47 (0:2). Кайседо, 81 — в свои ворота (0:3).

Удаления: Орехуэла (К), 45+3. Минда (К), 48.

«Фламенгу» (Бразилия) — «Интернасионал» (Бразилия) — 2:0 (0:0)

Голы: Бруну Энрике, 75 (1:0). Бруну Энрике, 79 (2:0).