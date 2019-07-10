Бенитес сравнил боссов "Далянь Ифан" и "Ньюкасла"

Рафаэль Бенитес, недавно ставший главным тренером китайского "Далянь Ифан", рассказал о том, как к нему отнеслось его новое руководство.

– Меня и моих помощников очень тронули доброта и уважение, с которыми к нам отнеслись здесь, – цитирует 59-летнего специалиста Goal.com. – За эти 7 дней я уже провел больше встреч с владельцем клуба, президентом и генеральным директором, чем за три года в "Ньюкасле".

Как сообщалось ранее, китайцы будут платить Бенитесу 15 миллионов долларов в год. Бенитес тренировал "Ньюкасл" с 2016 года. В прошедшем сезоне клуб занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Также специалист тренировал "Челси", "Валенсию", "Ливерпуль", "Интер" и "Наполи". Выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.