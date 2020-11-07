«Белененсеш» и «Риу Аве» сыграли вничью. Крицюк не пропустил
«Белененсеш» на своем поле сыграл вничью с «Риу Аве» в 7-м туре чемпионата Португалии (0:0). Российский голкипер хозяев Станислав Крицюк сохранил свои ворота в неприкосновенности. Для него это первая игра без пропущенных мячей после возвращения в португальскую лигу.
«Риу Аве» идет на 7-м месте в турнирной таблице. «Белененсеш» занимает 12-ю строчку.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.