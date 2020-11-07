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«Белененсеш» и «Риу Аве» сыграли вничью. Крицюк не пропустил

01:28
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«Белененсеш» на своем поле сыграл вничью с «Риу Аве» в 7-м туре чемпионата Португалии (0:0). Российский голкипер хозяев Станислав Крицюк сохранил свои ворота в неприкосновенности. Для него это первая игра без пропущенных мячей после возвращения в португальскую лигу.

«Риу Аве» идет на 7-м месте в турнирной таблице. «Белененсеш» занимает 12-ю строчку.

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