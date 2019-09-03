Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута перенесет операцию. 50-летнему мужчине вставят протез в левую лодыжку, сообщает Clarin.

«Наконец-то у меня будет протез. Я годами думал об этом думал. Все произойдет 17 сентября, и я отсчитываю дни до этой даты», — признался аргентинец.

Габриэль Батистута с 54 голами в 77 матчах был лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, пока его не превзошел Лионель Месси. В составе национальной сборной он выигрывал Кубок Америки в 1991 и 1993 годах.