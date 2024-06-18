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Батак рассказал о зарплате тренеров в Сербии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак рассказал, сколько зарабатывают тренеры в Сербии.

— Сколько в среднем зарабатывают тренеры в Сербии?

— В последние годы зарплаты немного поднялись и в среднем составляют около 10 тыс. евро в месяц.

— Получается, приезд в Россию для сербских тренеров — это очень хороший способ заработка?

— На мой взгляд, зарплата не стоит на первом месте, — цитирует Батака «РБ Спорт».

Батак выступал за «Динамо» с 2003 по 2005 годы. Он провел за бело-голубых 69 матчей, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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