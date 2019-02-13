"Атлетику Минейру", "Палестино" и "Дефенсор Спортинг" вышли в 3-й отборочный раунд Кубка Либертадорес

"Атлетику Минейру" обыграл "Данубио" в ответном матче Кубка Либертадорес (3:2). Бразильская команда вышла в следующую стадию.
В других противостояниях "Палестино" по пенальти переиграл "Индепендьенте", а "Дефенсор Спортинг" выиграл у "Барселоны Гуаякиль".
Кубок Либертадорес
2-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Индепендьенте М" (Колумбия) – "Палестино" (Чили) – 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти – 1:4
Голы: Хименес, 42 (0:1). Мурильо, 45+2 (1:1).
Медельин. Стадион "Atanasio Girardot".
Первый матч - 1:1.
"Атлетику Минейру" (Бразилия) – "Данубио" (Уругвай) – 3:2 (3:1)
Голы: Луан, 15 (1:0). Рикарду Оливейра, 26 – с пенальти (2:0). Рикарду Оливейра, 28 (3:0). Гроссмюллер, 45+1 – с пенальти (3:1). Силес, 58 (3:2).
Белу-Оризонти. Стадион "Independencia (Estadio Raimundo Sampaio)".
Первый матч - 2:2.
"Барселона Гуаякиль" (Эквадор) – "Дефенсор Спортинг" (Уругвай) – 1:0 (1:0)
Гол: Ойола, 40.
Гуаякиль. Стадион "Monumental Isidro Romero Carbo".
Первый матч - 0:3.