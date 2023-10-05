«Арис» обыграл «Рейнджерс» в Лиге Европы, Кокорин вышел на поле во втором тайме

«Арис» на своем поле одержал победу над «Рейнджерсом» во 2-м туре группового турнира Лиги Европы — 2:1.

Счет на 9-й минуте открыл Алекс Мукету-Муссунда. На 59-й минуте за «Арис» отличился Хави Бабика. «Рейнджерс» сумел сократить отставание в счете благодаря голу Абдалла Симы на 70-й минуте.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел на поле во втором тайме. На 68-й минуте он заменил Лео Бенгтссона.

В параллельном матче «Бетис» на своем поле обыграл «Спарту» — 2:1. За хозяев отличились Ассане Диао (9-я минута) и Иско (79-я). Единственный гол чешского клуба на 3-й минуте забил Велько Бирманчевич.

После двух туров в активе всех 4-х команд группы C по 3 очка. По дополнительным показателям «Спарта» лидирует в квартете, «Арис» идет вторым, «Бетис» — третьим, а «Рейнджерс» замыкает группу.