Арбитражный суд отклонил апелляцию «Трабзонспора» на исключение из еврокубков

Попытка «Трабзонспора» оспорить решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков на сезон-2020/21 в Спортивном арбитражном суде закончилась неудачей, сообщает Fanatik.

В CAS сочли неубедительными доказательства «бордовых» того, что они не нарушали правил финансового фэйр-плей.

Таким образом, вместо «Трабзонспора», финишировавшего в чемпионате вторым, во втором раунде квалификации Лиги чемпионов выступит «Бешикташ».

В Лиге Европы в групповом турнире сыграет «Сивасспор», «Аланьяспор» начнет выступления с третьего раунда квалификации, а «Галатасарай» — со второго.