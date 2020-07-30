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Арбитражный суд отклонил апелляцию «Трабзонспора» на исключение из еврокубков

22:45
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Попытка «Трабзонспора» оспорить решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков на сезон-2020/21 в Спортивном арбитражном суде закончилась неудачей, сообщает Fanatik.

В CAS сочли неубедительными доказательства «бордовых» того, что они не нарушали правил финансового фэйр-плей.

Таким образом, вместо «Трабзонспора», финишировавшего в чемпионате вторым, во втором раунде квалификации Лиги чемпионов выступит «Бешикташ».

В Лиге Европы в групповом турнире сыграет «Сивасспор», «Аланьяспор» начнет выступления с третьего раунда квалификации, а «Галатасарай» — со второго.

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