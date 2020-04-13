«Арарат» опроверг информацию об отставке Колыванова

«Арарат» прокомментировали слухи о скорой отставке Игоря Колыванова с поста главного тренера клуба.

— В последнее время в прессе ходят слухи, что главный тренер «Арарата» Игорь Колыванов может уйти в отставку, — говорится в официальном заявлении клуба в Instagram. Футбольный клуб «Арарат» опровергает эти ложные слухи. Клуб полностью доверяет главному тренеру команды. Опытный специалист пользуется доверием всего клуба и продолжит работу в «Арарате.

52-летний специалист работает в «Арарате» с января 2020 года, сменив на этом посту Вадима Лазоренко. Под руководством Колыванова команда провела два матча, набрав одно очко и не забив ни одного мяча.

«Арарат» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 17 турах. Чемпионат Армении приостановлен на неопределенный срок из-за коронавируса.