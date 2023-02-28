Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес после признания его лучим вратарем 2022 года поделился мнением о французских игроках.

«Честно говоря, я люблю Францию. Я много раз приезжал сюда в отпуск. Мне нравятся французы. В «Астон Вилле» я делил комнату с двумя французскими футболистами. В «Арсенале» тоже было много отличных игроков из Франции. Арсен Венгер — легенда, и сейчас он работает в ФИФА. Было приятно снова его увидеть», — цитирует Мартинеса TMC.

Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards 2022 в Париже.

Лучшим игроком признан капитан сборной Аргентины Лионель Месси.