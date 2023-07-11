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Сегодня, 17:00

«Актобе» отказывается оплачивать лечение российскому защитнику Пенчикову

Алина Савинова
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«Актобе» не будет оплачивать дорогостоящее лечение российскому защитнику Данилу Пенчикову, информирует Meta-ratings.kz.

Футболист получил травму крестообразных связок и планирует сделать операцию в Германии. Защитник обратился в клуб, но получил отказ. В «Актобе» предлагают полностью оплатить операцию только в том случае, если Пенчиков согласится на 50-процентное понижение зарплаты в последующих месяцах.

Отмечается, что игроки основной команды обсудили этот вопрос с руководством клуба и выразили недовольство данным решением «Актобе».

Пенчиков с 2023 года выступает за «Актобе» на правах аренды из «Пари НН». В минувшем сезоне 25-летний россиянин провел 10 матчей в чемпионате Казахстана.

Ранее защитник также выступал за молодежную команду «Зенита» и «Томь».

Источник: https://meta-ratings.kz/
Футбол
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