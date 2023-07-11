Кверквелия оценил выступление «Нефтчи» на Кубке PARI Премьер

Защитник азербайджанского «Нефтчи» Соломон Кверквелия прокомментировал выступление кавказской команды на товарищеском турнире Кубок PARI Премьер.

«Очень хороший турнир получается, очень сильные клубы участвуют. Для нас это проходит как сбор. Пока не получается. Неприятно, конечно. Хотел бы вернуться в Россию? Не знаю. Были ли предложения из России? Не могу сказать», — приводит слова Кверкелии Sport24.

На турнире «Нефтичи» проиграл «Зениту» (1:3) и сербской «Црвене Звезде» (0:4). 15 июля бакинцы сыграют против турецкого «Фенербахче».