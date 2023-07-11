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Сегодня, 17:42

Кверквелия оценил выступление «Нефтчи» на Кубке PARI Премьер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник азербайджанского «Нефтчи» Соломон Кверквелия прокомментировал выступление кавказской команды на товарищеском турнире Кубок PARI Премьер.

«Очень хороший турнир получается, очень сильные клубы участвуют. Для нас это проходит как сбор. Пока не получается. Неприятно, конечно. Хотел бы вернуться в Россию? Не знаю. Были ли предложения из России? Не могу сказать», — приводит слова Кверкелии Sport24.

На турнире «Нефтичи» проиграл «Зениту» (1:3) и сербской «Црвене Звезде» (0:4). 15 июля бакинцы сыграют против турецкого «Фенербахче».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-11-kverkveliya-otsenil-vystupleniye-neftchi-na-kubke-pari-premyer
Футбол
ФК Нефтчи
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