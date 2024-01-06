Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:15

Представители Коррея заявили, что трансфер футболиста в Россию пока не рассматривается

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Представители защитника «Шавеша» Жоау Коррея, агентство Sferico Sports, оценили вероятность перехода футболиста в РПЛ.

«Летом был конкретный интерес из РПЛ, Жоау мог перейти в один из клубов, но сейчас ничего нет. Пока из России к нам никто не обращался», — цитирует «РБ Спорт» представителей агентства.

27-летний Коррея выступает за «Шавеш» с 2019 года.

В 2022 году футболист дебютировал за сборную Португалии. Всего в составе своей национальной команды он провел два матча (против сборных Гваделупы и Лихтенштейна).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agentstvo-korrejya-letom-zhoau-mog-perejti-v-klub-rpl-sejchas-interesa-net/
Футбол
РПЛ
0
Читайте также
Родители Игоря Акинфеева рассказали, каким было детство вратаря ЦСКА
Валерия Каюмова выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Премьер Ирака объявил о решении вывести иностранные войска после авиаудара США
Знакомые семьи внука Хрущева рассказали о его болезни
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Актер Кристиан Оливер опубликовал жуткий пост перед гибелью
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Экс-игрок «Зенита» Угаров о переходе Нино: «Не понимаю, зачем усиливаться игроками, которых никто не знает»
В бразильском клубе «Баия» прокомментировали слухи о возможном переходе защитника Байи в ЦСКА
Добровинский уверен, что честное судейство может привести «Динамо» к чемпионству
Добровинский рассказал, чего ожидает от «Динамо» в 2024 году
Адвокат Бушманов объяснил, почему экстрадиция Промеса из ОАЭ в Нидерланды является маловероятной
Федун остался недоволен расходами и результатами «Спартака» в первой части сезона: «Крайне средне»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хуан Мата покинул японский «Виссел Кобе»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости