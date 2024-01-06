Представители Коррея заявили, что трансфер футболиста в Россию пока не рассматривается
Представители защитника «Шавеша» Жоау Коррея, агентство Sferico Sports, оценили вероятность перехода футболиста в РПЛ.
«Летом был конкретный интерес из РПЛ, Жоау мог перейти в один из клубов, но сейчас ничего нет. Пока из России к нам никто не обращался», — цитирует «РБ Спорт» представителей агентства.
27-летний Коррея выступает за «Шавеш» с 2019 года.
В 2022 году футболист дебютировал за сборную Португалии. Всего в составе своей национальной команды он провел два матча (против сборных Гваделупы и Лихтенштейна).
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