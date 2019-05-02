Карлос Кутропиа, агента голкипера "Порту" Икера Касильяса, рассказал о состоянии футболиста после сердечного приступа.

– Икер провел интенсивную тренировку вечером во вторник и еще одну – утром в среду. Во время занятия в среду он почувствовал себя нехорошо – появились боль в груди и руке, – цитирует Кутропию Daily Mail со ссылкой на радиостанцию COPE. – Мы чрезвычайно благодарны медицинской бригаде "Порту", которая так быстро доставила Икера в больницу.

Он все время был в сознании. Он чувствовал себя плохо, но он не знал, что у него инфаркт. Ему сказали обо всем только после операции. У него никогда не было никаких симптомов, и с ним никогда не случалось ничего подобного. Это было шоком для всех. Касильясу очень повезло, что это случилось именно там, где случилось, ведь рядом были врачи. Если бы это случилось дома, зная Икера, наверняка бы он пошел тренироваться через боль. Тогда последствия могли бы быть ужасными.

Мы не обсуждали его будущее. Сейчас для него важнее восстановиться. Когда я вижу, что он улыбается, я становлюсь счастливее, чем когда Испания выиграла чемпионат мира.