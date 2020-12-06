АЕК Карреры проиграл «Панатинаикосу» в чемпионате Греции

В матче 11-го тура чемпионата Греции АЕК уступил «Панаитинаикосу» (1:2).

В составе хозяев отличился Нелсон Оливейра. У гостей забил Федерико Македа и Димитрис Курбелис.

АЕК, который тренирует Массимо Каррера, ранее работавший со «Спартаком», занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. У ПАО 15 очков и пятое место.

Чемпионат Греции. Суперлига

11-й тур

АЕК — «Панатинаикос» — 1:2 (0:2)

Голы: Нелсон Оливейра, 88 — Македа, 34, Курбелис, 45+2