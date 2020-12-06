АЕК Карреры проиграл «Панатинаикосу» в чемпионате Греции
22:26
В матче 11-го тура чемпионата Греции АЕК уступил «Панаитинаикосу» (1:2).
В составе хозяев отличился Нелсон Оливейра. У гостей забил Федерико Македа и Димитрис Курбелис.
АЕК, который тренирует Массимо Каррера, ранее работавший со «Спартаком», занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. У ПАО 15 очков и пятое место.
Чемпионат Греции. Суперлига
11-й тур
АЕК — «Панатинаикос» — 1:2 (0:2)
Голы: Нелсон Оливейра, 88 — Македа, 34, Курбелис, 45+2
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