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АЕК Карреры сыграл вничью с ПАОКом и остался на третьем месте

15 июля 2020, 23:38
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АЕК в матче 35-го тура чемпионата Греции сыграл вничью с ПАОКом со счетом 0:0.

Оба клуба борются за второе место, которое дает право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2020/21. Командам осталось провести заключительный матч чемпионата — АЕК встретится с досрочным чемпионом страны «Олимпиакосом», ПАОК сыграет с «Арисом».

АЕК, которым руководит экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера, с 69 очками остался на третьем месте, ПАОК с 72 очками — на второй строчке.

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