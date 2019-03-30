"АДО Ден Хаг" - "Витесс" : Караваев сыграет за клуб Слуцкого с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата Голландии между "АДО Ден Хаг" и "Витессом". С первых минут в составе команды Леонида Слуцкого появится россиянин Вячеслав Караваев. На данный момент он единственный, кто без замен провел все 26 игр чемпионата в составе клуба из Арнема.

"АДО Ден Хаг": Звинкелс - Мэлоун, Баккер, Бегелсдейк, Пинас - Хои, Беккер, Мейерс, Эль-Хаяти, Иммерс - Госсенс.

"Витесс": Эдуарду - Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер - Эдегор, Сереро, Беро, Бейтинк - Дауда, Линссен.

"СЭ" проведет трансляцию матча "АДО Ден Хаг" - "Витесс"