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Сегодня, 18:28

Адиев считает, что Зайнутдинов скоро станет лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в комментарии для «СЭ» выразил мнение, что полузащитник Бахтиер Зайнутдинов скоро станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Мы не говорили с Зайнутдиновым о том, что он может скоро станет главным бомбардиром сборной Казахстана. Если у него не будет травм, будет отлично играть, то недалек тот день, когда он станет лучшим бомбардиром в истории сборной», — сказал Адиев «СЭ».

Полузащитник ЦСКА с пенальти отличился в матче отбора Евро-2024 против Дании (3:2).

Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
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