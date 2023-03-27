Адиев считает, что Зайнутдинов скоро станет лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в комментарии для «СЭ» выразил мнение, что полузащитник Бахтиер Зайнутдинов скоро станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Мы не говорили с Зайнутдиновым о том, что он может скоро станет главным бомбардиром сборной Казахстана. Если у него не будет травм, будет отлично играть, то недалек тот день, когда он станет лучшим бомбардиром в истории сборной», — сказал Адиев «СЭ».

Полузащитник ЦСКА с пенальти отличился в матче отбора Евро-2024 против Дании (3:2).