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Сегодня, 20:55

55-летний футболист из Японии подписал контракт с клубом второй лиги чемпионата Португалии

Иван Шитик
Корреспондент
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Кадзуеси Миура.
Фото Global Look Press

Знаменитый японский футболист Кадзуеси Миура, который прославил себя тем, что продолжает играть на профессиональном уровне в 55 лет, официально подписал новый игровой контракт в Европе.

Он будет защищать цвета португальского «Униао Деспортиво Оливейренсе», выступающего во второй лиге чемпионата Португалии.

До этого он продолжал свою беспрецедентно длинную карьеру в «Сузука Пойнт» — команде из четвертой японской лиги, которую тренирует его брат Ясутоши Миура.

Последний раз в Европе Миура играл в 1999 году, когда выступал за «Динамо» и Загреба.

Отметим, что 26 февраля футболист отпразднует свой день рождения.

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  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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