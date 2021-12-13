36-летний Вермален покинул японский «Виссел Кобе»
Защитник Томас Вермален покинул японский «Виссел Кобе».
«Спасибо за все, Томас Вермален! Мы никогда не забудем тебя», — говорится в релизе клуба, который обнародован на официальной странице «Виссел Кобе» в Twitter.
Томас Вермален — воспитанник амстердамского «Аякса». На клубном уровне 36-летний защитник также выступал за «Ваалвейк», лондонский «Арсенал», «Барселону» и «Рому».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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