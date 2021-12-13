Тренер «Легии» ушел в отставку после поражения от «Вислы»
Главный тренер «Легии» Марек Голембевски подал в отставку, сообщает пресс-служба клуба.
Накануне фанаты «Легии» напали на игроков команды после очередного поражения в матче 18-го тура чемпионата Польши против «Вислы» из Плоцка (0:1).
Отмечается, что болельщики напали на футболистов возле автобуса. Во время инцидента пострадали несколько легионеров команды.
«Легия» занимает последнее место в турнирной таблице польского чемпионата, набрав 12 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю