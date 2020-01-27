20 человек обвиняются по делу о договорных матчах в Белоруссии

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело об организации договорных матчей в стране, обвиняются 20 человек, сообщается на официальном сайте ведомства.

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование дела об организации договорных матчей. В СК заявили, что установлены факты подкупа игроков шести футбольных и одной волейбольной команд. До этого, в марте 2019 года, МВД республики сообщило о раскрытии международной преступной группы, устраивавшей договорные матчи в игровых видах спорта. Преступники занималась организацией договорняков в различных видах спорта, но в основном их деятельность касалась чемпионата и кубка Белоруссии по футболу 2017 и 2018 годов. Тогда 13 человек добровольно обратились в правоохранительные органы с информацией об участии в договорных матчах, что позволило не применять к ним меры процессуального принуждения.

В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 20 человек, которым инкриминировано совершение с февраля 2017 года по январь 2019 года противоправных деяний в разных сочетаниях либо только один состав преступления.