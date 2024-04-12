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Семин: «Миранчук заслуживает больше игрового времени в «Аталанте»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук получает недостаточно игрового времени в итальянском клубе.

«На мой взгляд, отношение Гасперини к Миранчуку недостаточно хорошее. Не знаю, почему так происходит. Россиянину дают очень мало игрового времени, но Алексей все равно относится ко всему очень профессионально. Леша заслуживает намного больше возможностей и больше времени на поле. Вчера тренеру нужны были оборонительные игроки или нападающие, которые могут возвращаться в оборону. Всегда есть возможность играть больше, главное, быть готовым к этому. Леша усердно работает и всегда готов выйти на поле, даже на несколько минут», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

11 апреля «Аталанта» в гостях обыграла «Ливерпуль» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Миранчук появился на поле на 89-й минуте.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Юрий Семин
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Агент Миранчука: «Нужно спросить у Гасперини, почему Леша вышел на 89-й минуте матча с «Ливерпулем»

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