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В Италии не ждут появления Миранчука в стартовом составе на матч с «Ливерпулем»

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Итальянский журналист Андреа Элефант оценил шансы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука выйти в стартовом составе на второй матч 1/4 финала Лиги Европы с «Ливерпулем».

«Возможно, Миранчук выйдет в стартовом составе против «Ливерпуля», но вряд ли. Я больше верю в Скамакку и де Кетеларе. Почему он потерял место в основе? Мне кажется, у этих двух других футболистов дела идут хорошо», — приводит слова Элефанта Metaratings.ru.

Игра состоится 18 апреля в Бергамо. Начало — в 22.00 мск. Первый матч завершился победой итальянцев со счетом 3:0.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Ливерпуль
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